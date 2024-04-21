Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Rivas, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Fernandes, Strandberg
Gol: Dk. 26 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Ghoulam, Dk. 15 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor)
ANTALYA
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