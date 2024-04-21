Antalya'da drift atan sürücüye para cezası kesildi

Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan otomobilin sürücüsüne, 33 bin 739 lira idari ceza kesildi ve araç 2 ay trafikten men edildi.

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