Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 82 Bahadır Öztürk), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 90 Emre Uzun), Safuri (Dk. 90+4 Ufuk Akyol), Saric (Dk. 46 Erdal Rakip), Larsson (Dk. 82 Bytyqi), Buksa
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 72 Doğukan Sinik), Kilama, Maksimovic, Ghoulam (Dk. 52 Cemali Sertel), Matondo, Rivas, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 72 Görkem Sağlam), Fernandes (Dk. 72 Kerim Alıcı), Strandberg (Dk. 87 Dadashov)
Goller: Dk. 26 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor), Dk. 67 Buksa, Dk. 90+2 Bytyqi (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Ghoulam, Dk. 15 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 65 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Van de Streek, Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 87 Veysel Sarı, Dk. 90+4 Emre Uzun (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA
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