TFF 2. Lig'deki Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor maçında kavga çıktı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serik Belediyespor Kulübü Müdürü Erhan Kaş, aldığı darbe sonucu yüzünden yaralandı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Kaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu sırada ligden düşme hattına giren Zonguldak Kömürsporlu futbolcular ile Serik Belediyespor oyuncuları arasında tartışma başladı.

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