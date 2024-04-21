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        Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "Takımın mücadelesinden dolayı mutluyum ama skordan dolayı üzgünüm. Oyuncularım gayet iyi mücadele etti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:38 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:38
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        Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "Takımın mücadelesinden dolayı mutluyum ama skordan dolayı üzgünüm. Oyuncularım gayet iyi mücadele etti." dedi.

        Demirel, Corendon Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalya'nın her zaman zor bir deplasman olduğunu söyledi.

        İlk yarıda oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu ifade eden Demirel, ikinci yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.

        Oyunun genelinde iyi bir futbol sergilediklerini anlatan Demirel, "Takımın mücadelesinden dolayı mutluyum ama skordan dolayı üzgünüm. Oyuncularım gayet iyi mücadele etti. Bazen yakaladığınız pozisyonlar yetmiyor, şansınızın da yanınızda olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Antalyaspor'u galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Demirel, "Düşme hattında olmamız bizi üzüyor. 5 maç var. Hatayspor olarak küme düşmeden ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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