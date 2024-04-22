Vali Şahin ve Başkan Böcek'ten 23 Nisan mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TBMM'nin, millet iradesinin tezahürü, bağımsız Cumhuriyetin de ön sözü olduğunu vurgulayan Şahin, milli mücadelenin kahramanca müdafaa edildiği, milli hedeflerin iman, inanç ve irade ile korunduğu bir milli tarih kürsüsü olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Meclisin kuruluşunu çocuklara emanet ve armağan ettiğini anımsatan Şahin, "23 Nisan ruhunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kimliğini ilelebet yaşatmak bizlerin asli vazifesidir. Türk milleti var oldukça, Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecek, bir özgürlük ve bağımsızlık örneği olarak dünya çocuklarının umut ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, TBMM'nin kuruluşundan bugüne ebediyete irtihal eden demokrasi kahramanlarını rahmetle anan Şahin, TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.