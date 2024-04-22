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        Vali Şahin ve Başkan Böcek'ten 23 Nisan mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:40
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        Vali Şahin ve Başkan Böcek'ten 23 Nisan mesajı
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        TBMM'nin, millet iradesinin tezahürü, bağımsız Cumhuriyetin de ön sözü olduğunu vurgulayan Şahin, milli mücadelenin kahramanca müdafaa edildiği, milli hedeflerin iman, inanç ve irade ile korunduğu bir milli tarih kürsüsü olduğunu kaydetti.

        Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Meclisin kuruluşunu çocuklara emanet ve armağan ettiğini anımsatan Şahin, "23 Nisan ruhunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kimliğini ilelebet yaşatmak bizlerin asli vazifesidir. Türk milleti var oldukça, Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecek, bir özgürlük ve bağımsızlık örneği olarak dünya çocuklarının umut ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, TBMM'nin kuruluşundan bugüne ebediyete irtihal eden demokrasi kahramanlarını rahmetle anan Şahin, TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        - Belediye Başkanı Böcek'in mesajı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 23 Nisan'ın Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Milli egemenlik esasına dayalı açılan TBMM'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağladığını aktaran Böcek, şunları kaydetti:

        "TBMM ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen Türk Milletinden aldığı güçle İstiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, milletimiz hiçbir boyunduruk altına girmeyeceğini ve hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Kurtuluşa giden yolda son derece önemli ve kritik bir görev üstlenen TBMM, vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel sembolü olmuştur. Bu nedenle 23 Nisan 1920, tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Böylesine önemli bir günün Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi de son derece anlamlıdır ve gurur vericidir."

        Çocukların da bayramını kutlayan Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuk ve uçurtma festivaliyle çocuklar için dolu ve eğlenceli bir program hazırladıklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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