Serik'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınla mücadele eğitimi verildi

Serik Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gebiz'de yapılan eğitime Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Akın Ünler, Serik İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, yangın şube müdürü ve işletme şefleri katıldı.

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