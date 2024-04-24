Antalya Devlet Opera ve Balesi 23 Nisan'da "Rapunzel"i sahneledi

Dünya çapında tanınan ve sevilen masallardan biri olan Rapunzel, Ahmet Sait Karabulut'un müzikal temalarıyla sahneye konuldu.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, minikleri masallar dünyasında yolculuğa çıkaran "Rapunzel" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "Rapunzel" çocuk operasını sanatseverlerle buluşturdu.

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