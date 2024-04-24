Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 170 şüpheli tutuklandı

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 246 şüpheliden 170'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, taksirle öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri uygulaması ve aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından son bir haftada 293 bin 777 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 246'sı yakalandı.