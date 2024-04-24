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        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 170 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 246 şüpheliden 170'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:30
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        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 170 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 246 şüpheliden 170'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, taksirle öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri uygulaması ve aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Ekipler tarafından son bir haftada 293 bin 777 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 246'sı yakalandı.

        Yakalanan kişilerden adliyeye sevk edilen 170'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Denetimlerde, 11 çalıntı otomobil ile motosiklet, 41 silah, 200 fişek, 2 bisiklet, 4 kesici alet, 2 cep telefonu, bir miktar para ve giyim eşyası ele geçirildi.

        Ayrıca 15 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 3 kişiye de kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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