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        Antalya'da seyir halindeki midibüste çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, seyir halindeki bir midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:27
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        Antalya'da seyir halindeki midibüste çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde, seyir halindeki bir midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kemer-Antalya kara yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen, 18 otel personelini taşıyan midibüsün motor kısmından alev çıkmaya başladı.

        Alevleri gören sürücü, midibüsü güvenli bir noktada durdurduktan sonra personeli indirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle midibüs kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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