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        Antalya'da derede erkek cesedi bulundu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:47
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        Antalya'da derede erkek cesedi bulundu
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

        Kemerağzı Mahallesi'ndeki dere yatağında, sazlık bölgede hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz duran erkeğin öldüğünü belirledi.

        Yapılan incelemede cesedin İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.

        İnşaat işçisi olduğu ve dereye yakın bir şantiyede kaldığı öğrenilen Mutlu hakkında, arkadaşlarının 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

        Mutlu'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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