MHP Antalya Milletvekili Başkan, Türkiye'nin maden ve petrol çalışmalarını değerlendirdi:

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Gabar'daki kuyularda 100 bin varil üretim gerçekleştiğinde bugünkü petrol fiyatlarıyla 3 milyar dolarlık bir ithalatın önüne geçilmiş olacak." dedi.

Başkan, yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Maden Kanunu üzerine konuşma yaptığını hatırlattı.

Yapılan düzenleme ile Türkiye'nin 2053-2071 milli enerji ve maden politikasına katkı sağlayacak ve enerjide dışa bağımlılığı sıfır noktasına getirmek için adım atmış olacaklarını belirten Başkan, kanun teklifinin içeriği bakımından esasen enerji alanında elde edilecek bağımsızlığı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın temel gerekliliklerini içerdiğini ifade etti.

"Asırlık ülkülerimize ulaşmak için devletimizin 2000'li yılların başından bu yana enerji konusunda ciddi mesai harcaması boşa değildir" diyen Başkan, Türkiye'nin var olan yer altı maden ve petrol zenginliklerini arayıp, keşfedip ve üretip ekonomiye kazandırmaya hızla devam edeceğini söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden bölgesinde toprak kaymasının ardından yaşanan göçükle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan, araştırma komisyonunun elim kazayı tüm yönleriyle araştıracağından herkesin emin olması gerektiğini vurguladı.