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        MHP Antalya Milletvekili Başkan, Türkiye'nin maden ve petrol çalışmalarını değerlendirdi:

        MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Gabar'daki kuyularda 100 bin varil üretim gerçekleştiğinde bugünkü petrol fiyatlarıyla 3 milyar dolarlık bir ithalatın önüne geçilmiş olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:47
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        MHP Antalya Milletvekili Başkan, Türkiye'nin maden ve petrol çalışmalarını değerlendirdi:
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        MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Gabar'daki kuyularda 100 bin varil üretim gerçekleştiğinde bugünkü petrol fiyatlarıyla 3 milyar dolarlık bir ithalatın önüne geçilmiş olacak." dedi.

        Başkan, yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Maden Kanunu üzerine konuşma yaptığını hatırlattı.

        Yapılan düzenleme ile Türkiye'nin 2053-2071 milli enerji ve maden politikasına katkı sağlayacak ve enerjide dışa bağımlılığı sıfır noktasına getirmek için adım atmış olacaklarını belirten Başkan, kanun teklifinin içeriği bakımından esasen enerji alanında elde edilecek bağımsızlığı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın temel gerekliliklerini içerdiğini ifade etti.

        "Asırlık ülkülerimize ulaşmak için devletimizin 2000'li yılların başından bu yana enerji konusunda ciddi mesai harcaması boşa değildir" diyen Başkan, Türkiye'nin var olan yer altı maden ve petrol zenginliklerini arayıp, keşfedip ve üretip ekonomiye kazandırmaya hızla devam edeceğini söyledi.

        Erzincan'ın İliç ilçesinde maden bölgesinde toprak kaymasının ardından yaşanan göçükle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan, araştırma komisyonunun elim kazayı tüm yönleriyle araştıracağından herkesin emin olması gerektiğini vurguladı.

        Türkiye'nin maden ve petrol zenginliklerine yönelik çalışmalarının vatandaşların hidrokarbon kaynaklarından sürekli ve ucuz şekilde yararlanmasına zemin hazırladığına işaret eden Başkan, şunları kaydetti:

        "Rezervlerden elde edilen girdilerle enerji ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılması ve gelecekte enerji ihraç eden ülke konumuna gelmemizin de temelleri atılmaktadır. Maden Kanunu, Kıyı Kanunu, Elektrik Piyasası ve Doğalgaz Piyasası Kanunları ile yine enerji verimliliğine ilişkin ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin kanunlar ve son olarak Nükleer Düzenleme Kanununda değişiklik öngören enerji alanındaki birtakım hususlarda düzenlemeler içermektedir. Tüm bu çalışmaların Türkiye'nin enerji üssü olma konusunda sunacağı katkının ehemmiyetine bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Son zamanlarda dünya ülkelerinin yeşil enerji çalışmalarına yönelmesi toryumu da daha değerli kılmaktadır. Tüm bu gelişmelerin ve gerçeklerin, ülkemizin enerji alanında katedeceği her aşamanın jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik pozisyonunu da güçlendireceği unutulmamalıdır."

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak son yıllarda milli enerji politikasında ciddi adımlar atıldığını anlatan Başkan, "Daha önce terörle anılan Gabar Dağı'nda, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi gerçekleşti. 2024 yılı bitmeden 33 petrol kuyusunun 95'e çıkarılması hedefleniyor. Gabar'daki kuyularda 100 bin varil üretim gerçekleştiğinde bugünkü petrol fiyatlarıyla 3 milyar dolarlık bir ithalatın önüne geçilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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