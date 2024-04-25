Antalya'da "turizmde sürdürülebilirlik" ele alındı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) düzenlenen sektör buluşmasında, "turizmde sürdürülebilirlik" değerlendirildi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, dünya, Türkiye ve Antalya turizmiyle ilgili bilgi verdi.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla kentte ve Akdeniz çanağında hareketliliğin arttığını dile getiren Kavaloğlu, bu yılın 2023'ten daha iyi olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

AKTOB'un 40'ıncı yılını kutladıklarını belirten Kavaloğlu, "Türkiye'nin en büyük ve en güçlü sivil toplum kuruluşlarından birinin 40'ıncı yılını doldurması çok değerli." dedi.