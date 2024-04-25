Antalya'da "turizmde sürdürülebilirlik" ele alındı
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) düzenlenen sektör buluşmasında, "turizmde sürdürülebilirlik" değerlendirildi.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) düzenlenen sektör buluşmasında, "turizmde sürdürülebilirlik" değerlendirildi.
AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, dünya, Türkiye ve Antalya turizmiyle ilgili bilgi verdi.
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla kentte ve Akdeniz çanağında hareketliliğin arttığını dile getiren Kavaloğlu, bu yılın 2023'ten daha iyi olacağını tahmin ettiklerini söyledi.
AKTOB'un 40'ıncı yılını kutladıklarını belirten Kavaloğlu, "Türkiye'nin en büyük ve en güçlü sivil toplum kuruluşlarından birinin 40'ıncı yılını doldurması çok değerli." dedi.
AKTOB'un kuruluşundan bugüne kadar destekte bulunan tüm sektör paydaşlarına teşekkür eden Kavaloğlu, Birliğin Türkiye ve Antalya turizminde önemli rol oynadığını kaydetti.
Turizmde en önemli konunun sürdürülebilirlik olduğunu belirten Kavaloğlu, "Sürdürülebilirlikle ilgili ciddi bir çalışma sarf ediyoruz. İçinde bulunduğumuz sektörün emin adımlarla gelecek nesillere taşınmasını arzuluyoruz." diye konuştu.
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