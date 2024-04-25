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        Antalya'da "turizmde sürdürülebilirlik" ele alındı

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) düzenlenen sektör buluşmasında, "turizmde sürdürülebilirlik" değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:36 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:36
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        Antalya'da "turizmde sürdürülebilirlik" ele alındı
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        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) düzenlenen sektör buluşmasında, "turizmde sürdürülebilirlik" değerlendirildi.

        AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, dünya, Türkiye ve Antalya turizmiyle ilgili bilgi verdi.

        Yaz sezonunun yaklaşmasıyla kentte ve Akdeniz çanağında hareketliliğin arttığını dile getiren Kavaloğlu, bu yılın 2023'ten daha iyi olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

        AKTOB'un 40'ıncı yılını kutladıklarını belirten Kavaloğlu, "Türkiye'nin en büyük ve en güçlü sivil toplum kuruluşlarından birinin 40'ıncı yılını doldurması çok değerli." dedi.

        AKTOB'un kuruluşundan bugüne kadar destekte bulunan tüm sektör paydaşlarına teşekkür eden Kavaloğlu, Birliğin Türkiye ve Antalya turizminde önemli rol oynadığını kaydetti.

        Turizmde en önemli konunun sürdürülebilirlik olduğunu belirten Kavaloğlu, "Sürdürülebilirlikle ilgili ciddi bir çalışma sarf ediyoruz. İçinde bulunduğumuz sektörün emin adımlarla gelecek nesillere taşınmasını arzuluyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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