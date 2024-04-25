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        Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklandığı Kepez'de CHP'li Altekin başkan vekili seçildi

        Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından ilçede başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Refik Emre Altekin getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:22
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        Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklandığı Kepez'de CHP'li Altekin başkan vekili seçildi
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        Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından ilçede başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Refik Emre Altekin getirildi.

        Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından, Kepez Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

        Meclis Başkan Vekili Selçuk Koçnebioğulları başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda, CHP, AK Parti ve MHP meclis üyeleri hazır bulundu.

        Koçnebioğulları, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Kocagöz'ün 2023'te tüm görevlerinden istifa ederek adaylık başvurusu yaptığını söyledi.

        Kocagöz'ün teleferik kazasının ardından savcılık tarafından çağırıldığını belirten Koçnebioğulları, "Başkanımız o tarihten bu tarihe tutuklu. İlk toplantımızı 8 Nisan'da yapıp komisyonları belirlemiştik. İkinci toplantımızı plan bütçe komisyonuna gönderilmek üzere 100 milyonluk bir borçlanma ve Kepez Belediyesi hesaplarındaki blokeleri kaldırmak için yapacaktık. Ama maalesef ikinci toplantıyı Valilik çağrısıyla belediye başkan vekili seçimi gündemiyle yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

        AK Parti sözcüsü Süleyman Acar ise olayın adli ve idari sürecinin devam ettiğini, bu noktada Türk adaletine sonuna kadar güvendiklerini dile getirdi.

        MHP sözcüsü Ali Baki Sarıca da Kocagöz'ün en kısa sürede görevine dönmesini temenni etti.

        Konuşmaların ardından gündem görüşmesinde CHP grubu, meclis üyesi Prof. Dr. Refik Emre Altekin'i belediye başkan vekilliğine aday gösterdi. Diğer partiler ise aday çıkarmadı.

        AK Partili meclis üyeleri yasa gereği gizli oylama yapılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine CHP ve AK Parti grubu arasında gizli oylamanın kabinde yapılıp yapılmaması yönünde kısa süreli polemik yaşandı.

        AK Parti üyelerinin itirazının ardından yapılan gizli oylamada, 45 meclis üyesi, oylarını kabinde kullandı.

        İlk turda 28, ikinci turda ise 31 oy alan Altekin, Kepez Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

        Altekin yaptığı konuşmada, Kocagöz görevine dönene kadar bu süreci kanun ve mevzuatlara uyarak, vicdani, ahlaki ve etik değerleri dikkate alarak geçireceklerini söyledi.

        Kocagöz'ün vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirebilmek için çalışacaklarını aktaran Altekin, "Meclis üyelerimizle birlikte maksimum çaba ve gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın." diye konuştu.

        Meclis toplantısına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, CHP ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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