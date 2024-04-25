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        Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da başladı

        Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 22:12 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:32
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        Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da başladı
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        Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da başladı.

        Arena Spor Salonu'nda düzenlenen 10 ve 12 Yaş Altı Uluslararası Çocuk Kupası ile Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'na, 16 ülkeden 1500 sporcu katılıyor.

        Epe, flöre ve kılıç branşlarında gerçekleştirilecek organizasyon, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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