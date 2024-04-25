Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da başladı.

Arena Spor Salonu'nda düzenlenen 10 ve 12 Yaş Altı Uluslararası Çocuk Kupası ile Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'na, 16 ülkeden 1500 sporcu katılıyor.

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