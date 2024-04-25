Alanya'da Rus turist otelde ölü bulundu

Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tsyganov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kestel Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Dimitri Tsyganov'un (61) çardakta sandalyenin üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark eden personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.