Alanya'da Rus turist otelde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist otel çardağında ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist otel çardağında ölü bulundu.
Kestel Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Dimitri Tsyganov'un (61) çardakta sandalyenin üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark eden personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tsyganov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tsyganov'un cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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