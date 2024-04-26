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        AKRA Gran Fondo Antalya'nın tanıtım toplantısı yapıldı

        Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:08
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        AKRA Gran Fondo Antalya'nın tanıtım toplantısı yapıldı
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        Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Muratpaşa AKRA Hotel'de yapılan toplantıda turizmin çeşitlenmesi gerektiğini vurguladı. Spor turizminin önemine dikkati çeken Topaloğlu, "Kemer, bisiklet parkurumuzla birlikte pilot bölge oldu. Geçim kaynağımız da turizm. Turizm, 6-7 ay arasına sıkıştı. Bu yüzden de spor turizmi çok önemli. Şehrin tanıtımı için böyle organizasyonların yapılması çok güzel. İnsanlar, doğal güzellikleri yerinde görüyor ve ülkelerine gittiklerinde başkalarına anlatıyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor ki ülkemizde daha iyi spor karşılaşmaları yapılsın." ifadelerini kullandı.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Antalya'nın spor kenti olduğunu dile getirerek, "Her organizasyonda mutlulukla masa etrafındaki paydaşların değiştiğini görüyoruz. Dünyada gerçekleştirilen organizasyonların en iyisini yapıyoruz. Biz bir spor kentiyiz. Tanıtım noktasında aldığımız desteklerle yeni organizasyonları heyecanla bekliyoruz. AKRA Gran Fondo'ya herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

        Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AKRA Gran Fondo'nun nitelikli turizm ürünü olduğunu belirterek, "Geçen sene 16 milyon turist Antalya'ya geldi. Bu sene de iyi bir sayı var. Nitelikli turizm ürünleri ve turist profilleri bizim için çok önemli. AKRA Gran Fondo da bu anlamda nitelikli ürün." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Kemer, bu hafta sonu yarışla milyonlara ulaşacak"

        Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, yapılacak yarışın şehrin tanıtımı için önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Antalya, her zaman dediğimiz gibi en güzel şehir. Bu şehrimizi de tanıtmamız önemli. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bu gibi organizasyonlar aslında tanıtım için iyi bir araç. Kemer'deki parkur da bisiklet için en iyi parkurlardan bir tanesi. Kemer, bu hafta sonu yarışla milyonlara ulaşacak. Bizim gibi sponsorların aslında en önem verdiği noktalardan bir tanesi de burası. Antalya, genellikle deniz, kum ve güneş diye yansıtılsa da aslında doğasıyla, sporuyla ve organizasyonlarıyla çok farklı bir şehirdir."

        Proje Koordinatörü Haluk Özsevim ise çok keyifli bir organizasyonda buluştuklarını vurgulayarak, "7 yıl önce Tour Of Antalya ve Gran Fondo'yu yaparken, bu şehrin bisiklet destinasyonu olması için çabaladık. Birçok dünya ülkesinden Antalya'ya kampa gelen var. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bu yaptığımız organizasyonların daha iyi olması için çalışıyoruz." dedi.

        AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen ise organizasyona destek vermekten gurur duyduklarını kaydederek, "Antalya artık bir spor şehri. Birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapılıyor. Ülkemize gelen yabancı sporcular Antalya'nın doğal güzelliklerini anlatarak büyük bir etkileşime katkı sunuyorlar. AKRA Gran Fondo da bu düzeyde bir organizasyon. Hem ülkemizin hem de şehrimizin spor turizmindeki büyük paydaşlarından bir tanesi. Biz destek olmaktan çok mutluyuz. Desteğimiz katlanarak devam edecek." diye konuştu.

        Toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, AKRA Hotel Genel Müdürü Gökhan Polat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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