Antalya'da 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Çalışma kapsamında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olarak aranan H.A. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

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