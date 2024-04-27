Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kışı hareketli geçiren Antalya'da turist sayısında rekor beklentisi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kış dönemini sağlık, kongre ve spor turizmiyle hareketli geçiren ve yılbaşından bu yana 1 milyon 750 binden fazla konuk ağırlayan Antalya'da bu sene turist sayısında rekor kırılması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışı hareketli geçiren Antalya'da turist sayısında rekor beklentisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kış dönemini sağlık, kongre ve spor turizmiyle hareketli geçiren ve yılbaşından bu yana 1 milyon 750 binden fazla konuk ağırlayan Antalya'da bu sene turist sayısında rekor kırılması bekleniyor.

        Geçen yıl 16 milyonu aşkın kişiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılan Antalya'da, bu sene yeni rekor beklentisi hakim. "Ölü sezon" olarak nitelendirilen kış dönemini geçen yıla göre daha yoğun geçiren kentte, yaz için rezervasyonlar artış gösterdi.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, sektör olarak bu yıla çok umutla başladıklarını söyledi.

        Turizm rakamlarının yüz güldürücü olduğunu belirten Kavaloğlu, "Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyon 750 bini geçti. Bu da geçen yıla göre yüzde 20'lik artışa tekabül ediyor. Olumlu bir başlangıç diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Sektör olarak Türkiye ve Antalya'ya gelen misafirlerin ülkelerine mutlu ve memnun dönmelerini istediklerini dile getiren Kavaloğlu, her geçen yıl artan turist sayısının bunu kanıtlar nitelikte olduğunu vurguladı.

        Türkiye ve Antalya'nın dünya turizminde önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizen Kavaloğlu, sektör paydaşlarının da bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Özellikle turizmi çeşitlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını anlatan Kavaloğlu, şöyle konuştu:

        "Spor, golf, toplantı, seminer, kongre turizmi konusunda Antalya çok ön planda. Bunları daha fazla geliştirmeye, kış sezonunda daha fazla otelin açık kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Turizmi çeşitlendirerek bu konuda belli bir yere kadar geldik ama bizim için yeterli değil. Kış aylarında turizmin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için çok ciddi çaba göstermemiz gerekiyor. İlk defa bu yıl uzun süre fazla otel açık kaldı. Antalya'da, Alanya'dan Kaş'a kadar oteller açık kalabiliyorsa doğru iş yapıyoruz demektir."

        Kavaloğlu, kış sezonunda ne kadar çok otel açık kalırsa istihdamın da o kadar pozitif etkilendiğini belirtti.

        Sektör olarak bu yıldan daha umutlu olduklarını vurgulayan Kavaloğlu, "Bu yıl da rekor bekliyoruz. Amacımız 17 milyon kişiyi geçmek. Bu anlamda üzerimize düşen görevi tüm paydaşlarımızla yapıyoruz." dedi.

        - Futbol takımlarından pozitif katkı

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da kış sezonunda özellikle futbolda önemli ölçüde takım ağırladıklarını söyledi.

        Kentte 200'den fazla nizami futbol sahası bulunduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, kamp döneminde yurt içi ve dışından yaklaşık 1400 futbol takımını konuk ettiklerini bildirdi.

        Saatçioğlu, "Bu yıl 2023'e göre iyi bir sezon geçiriyoruz. Almanya, Rusya, Gürcistan, Danimarka ve Polonya'dan ciddi sayıda futbol takımı ağırladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        İYİ Parti yeni genel başkanını seçiyor! 4 aday yarışıyor
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        35 şüpheli gözaltında! Para trafiği: 450 milyon TL!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        Aile hekimlerinin izin isyanı
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        Venedik’e giriş ücretli: İlk günde kaç kişi girdi?
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi

        Benzer Haberler

        Kanala düşen otomobilin sürücüsü kaçtı
        Kanala düşen otomobilin sürücüsü kaçtı
        'İspanya'daki açlık grevi Antalya'ya örnek olsun'
        'İspanya'daki açlık grevi Antalya'ya örnek olsun'
        İddia uğruna 700 çivinin üzerine yattı
        İddia uğruna 700 çivinin üzerine yattı
        Antalya'da bir otomobil su kanalına devrildi
        Antalya'da bir otomobil su kanalına devrildi
        Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya'da caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
        Antalya'da caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı