Sahil Güvenlik ekiplerinin teleferikte mahsur kalanları kurtarma görüntülerine ulaşıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanları helikopterle kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, gece çalışma görüntüleri ortaya çıktı.

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, AFAD'ın yanı sıra JAK, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı kurtarma operasyonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri de görev yaptı.

Çalışmalarda 607'si arama kurtarma olmak üzere 2 bin 202 personelin, 304 araç, 11 ambulans, 10 helikopter, gece görüş kabiliyetine sahip dronlar, keşif ve askeri kargo uçağının da görev aldığı tahliye operasyonunda, dağlık arazi şartlarında zorlu mücadele verildi.

Kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin tahliye operasyonunda gece de görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Zorlu arazi şartları ve yüksekliği nedeniyle müdahalenin güçlükle yürütüldüğü bölgede, kabinlerdeki mahsur kalanların tahliyesi, ekibin kaskları üzerindeki kameralarla kaydedildi. Görüntülerde, halatlarla helikopterden teleferik kabinine inen Sahil Güvenlik personeli, mahsur kalanlara kurtarma operasyonunu nasıl gerçekleştireceklerini anlattıktan sonra anne ile kızını halatlarla metrelerce yüksekliğindeki helikoptere çıkarışı, helikopterin içindeki durumları ile Sarısu'daki piste indirilişi yer aldı.