Antalya'da Gaziantep Yemek Şenliği düzenlendi

5 Mayıs'a kadar sürecek şenlikte, sıra gecesi ve sirk gösterileri de yapılacak.

Etkinlikte Gaziantep özlemini de giderdiklerini anlatan Çiçek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Cam Piramit Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yöresel ürün ve lezzetlerin yer aldığı stantlar kuruldu.

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