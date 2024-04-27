Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Gaziantep Yemek Şenliği düzenlendi

        Antalya'da başlayan Gaziantep Yemek Şenliği'nde yöresel lezzetler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Gaziantep Yemek Şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da başlayan Gaziantep Yemek Şenliği'nde yöresel lezzetler tanıtıldı.

        Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Cam Piramit Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yöresel ürün ve lezzetlerin yer aldığı stantlar kuruldu.

        Etkinlikte ziyaretçiler alışveriş yaptı, yöresel lezzetlerden tattı.

        Şenlik alanını gezen ziyaretçilerden Bahadır Çiçek, son yıllarda gastronomi şehri olarak anılan Gaziantep’in yöresel lezzetlerini Antalya'da tatma imkanı bulduklarını söyledi.

        Etkinlikte Gaziantep özlemini de giderdiklerini anlatan Çiçek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        5 Mayıs'a kadar sürecek şenlikte, sıra gecesi ve sirk gösterileri de yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Paralimpik sporcu Fırat, engelli bisikletçiler için yarışların gelişmesini...
        Paralimpik sporcu Fırat, engelli bisikletçiler için yarışların gelişmesini...
        Amatör bisikletçiler Kemer'de pedal basacak
        Amatör bisikletçiler Kemer'de pedal basacak
        AKRA Gran Fondo Antalya, kentin güzelliklerinin tanıtılmasında önemli rol o...
        AKRA Gran Fondo Antalya, kentin güzelliklerinin tanıtılmasında önemli rol o...
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya, "Uluslararası Padel Turnuvası" ve "Padel Hakem Semineri"ne ev sahi...
        Antalya, "Uluslararası Padel Turnuvası" ve "Padel Hakem Semineri"ne ev sahi...
        "Verilemeyen inatçı kiloların sebebi böbrek üstü bezleriniz olabilir" uyarı...
        "Verilemeyen inatçı kiloların sebebi böbrek üstü bezleriniz olabilir" uyarı...