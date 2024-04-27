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        Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:18 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:18
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        Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapmayla süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor arasında Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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