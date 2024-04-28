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        Alanya'da tekneciler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin bağlanması sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:31
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        Alanya'da tekneciler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin bağlanması sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Alanya Balıkçılar Barınağı'nda, tur teknesi sahipleri M.D. ile M.A.Y. arasında, tekne bağlama yeri konusunda tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, oğlu H.D. ve kardeşi A.D. ile M.A.Y ve oğlu C.Y. ile çalışanları birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kavga anı, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine yumruk attığı, bazı vatandaşların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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