Alanya'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasında
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet, Hacet Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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