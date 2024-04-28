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        Alanya'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:54
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        Alanya'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasında
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet, Hacet Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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