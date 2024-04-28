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        Antalya'da otomobilin altında kalarak ölen patenli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

        Antalya'da kamyonete tutunarak ilerlerken düşmesi sonucu otomobilin altında kalıp hayatını kaybeden patenli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:37
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        Antalya'da otomobilin altında kalarak ölen patenli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi
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        Antalya'da kamyonete tutunarak ilerlerken düşmesi sonucu otomobilin altında kalıp hayatını kaybeden patenli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

        Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışırken dengesini kaybedip düşen ve arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berat Bayram'ın morgdaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Antalya Adil Tıp Kurumu morgu önünde bekleyen yakınları Bayram'ın cenazesini teslim aldı.

        Cenazenin Kepez ilçesindeki Fatih Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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