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        Türk ürologlarca yapılan lazerle prostat tedavisi operasyonu yerli ve yabancı hekimlerce canlı izlendi

        Türk Endoüroloji Derneğince düzenlenen "16. Ulusal Endoüroloji Kongresi"nde, lazer yöntemiyle yapılan Transperineal Lazer Ablasyon (TPLA) kapalı prostat operasyonu yurt içinden ve yurt dışından gelen 500'ün üzerinde hekim tarafından canlı izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:21
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        Türk ürologlarca yapılan lazerle prostat tedavisi operasyonu yerli ve yabancı hekimlerce canlı izlendi
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        Türk Endoüroloji Derneğince düzenlenen "16. Ulusal Endoüroloji Kongresi"nde, lazer yöntemiyle yapılan Transperineal Lazer Ablasyon (TPLA) kapalı prostat operasyonu yurt içinden ve yurt dışından gelen 500'ün üzerinde hekim tarafından canlı izlendi.

        Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongreye, yerli ve yabancı farklı üniversitelerden bilim insanları katıldı.

        Kongrede, endoürolojinin alanını kapsayan onkolojik ameliyatlar, kapalı yöntemlerle yapılan iyi huylu prostat büyümesi ameliyatları başta olmak üzere güncel tedavi yöntemleri ele alındı.

        Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Halil Lütfi Canat liderliğinde, 64 yaşındaki bir hastaya lazer yöntemiyle uygulanan Transperineal Lazer Ablasyon (TPLA) kapalı prostat operasyonu yapıldı.

        Uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonu izleyen Türk ve yabancı hekimler, canlı yayında sorularıyla operasyon tekniğine ilişkin bilgi aldı.

        - "Tüm dünyada her geçen gün popülaritesini artırıyor"

        Prof. Dr. Canat, çok sayıda yerli ve yabancı katılımcının yer aldığı kongrenin bilim şölenine dönüştüğünü belirtti.

        Kongrede, hekimlere önemli katkılar sağlayan canlı cerrahiler gerçekleştirildiğini anlatan Canat, "Kongremizde, prostatın minimal invaziv yöntemlerinden biri olan TPLA yöntemini gerçekleştirdik. Bu yöntemin en önemli avantajı hastalarımızın klasik yöntemlerdeki gibi büyük kesilerle ya da idrar kanalına hasar verdiği yöntemlerden farklı olarak tek bir iğneyle doğrudan ciltten prostatın içine yerleşiyoruz. Bu şekilde hastanın idrar kanalına herhangi bir zarar vermemiş oluyoruz." diye konuştu.

        Canat, hastaların uzun dönemde yaşayacağı sorunların önüne geçen yöntemle idrar kaçırma, idrar kanal darlığı gibi sorunlarla karşılaşmasının engellendiğini dile getirdi.

        Bu tekniğin bir avantajının da cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açmaması olduğunu belirten Canat, "Neredeyse diğer tüm idrar kanalından girilen yöntemlerde veya açık cerrahilerde cinsel fonksiyon bozuklukları olabiliyor. Bu yöntemde ise bu sorunların hiçbiriyle karşılaşmıyoruz. Bu yöntemin yan etkilerinin neredeyse olmaması tüm dünyada her geçen gün popülaritesini artırıyor." değerlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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