Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi.
Zeytinköy 2 No'lu sahada oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 3. dakikada Berna Yeniçeri, 20. dakikada Eda Karataş'ın attığı gollerle 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıya da atak başlayan Galatasaray, 60 ve 85. dakikada Elanur Laçın'ın golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular, sevinç yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligin son haftasına en yakın rakibi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in 2 puan önünde girdi.
Galatasaray, ligin son haftasında evinde ALG Spor ile karşılaşacak.
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