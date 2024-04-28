Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba Stadı
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Deli, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Duhaney, Vefa Temel, Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou
Goller: Dk. 2 Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 19 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.