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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 17:14 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:14
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

        İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Deli, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Duhaney, Vefa Temel, Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou

        Goller: Dk. 2 Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kart: Dk. 19 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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