Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Antalya'da trafikte yaşanan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 17:57 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da trafikte yaşanan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde seyir halindeki 07 YSL 38 plakalı otobüsün şoförü N.G. (53) ile otomobil sürücüsü Önder Çakır (45) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın ardından N.G, Çakır'ı bıçakladı. Otomobilde bulunan Çakır'ın eşi ve kızının ihbarıyla olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla önce özel hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Çakır'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Öte yandan olay sonrası kaçan N.G, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Zanlı, emniyette verdiği ifadede, trafikte tartıştıkları Çakır'ın, önüne kırıp araçtan indiğini anlattı.

        Önder Çakır'ın elini cebine attığını söyleyen N.G, bunun üzerine arabadan aldığı tornavidayı Çakır'a sapladığını öne sürdü.

        Hayatını kaybeden Çakır'ın kardeşi Öner Çakır, gazetecilere, trafikte yeşil ışık yanar yanmaz arkadaki aracın kardeşine korna çalarak tepki gösterdiğini söyledi.

        İki taraf arasında herhangi bir kavganın yaşanmadığını iddia eden Çakır, "Ne vurma var ne bir şey var. Gidiyor hemen bıçağı saplıyor. Ya dövüşürsün, kavga edersin ve dersin ki bu adamın zoruna gitti, bıçakladı. Hiçbir şey yokken bıçağı eşinin ve çocuğunun gözü önünde saplıyor. Bu kadar basit mi her şey?" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        En şanssız havayolları!
        En şanssız havayolları!
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Antalya heyeti, Almanya'da "23 Nisan" coşkusuna eşlik etti
        Antalya heyeti, Almanya'da "23 Nisan" coşkusuna eşlik etti
        Bisiklet Tutkunları AKRA Gran Fondo Antalya'da kıyasıya yarıştı
        Bisiklet Tutkunları AKRA Gran Fondo Antalya'da kıyasıya yarıştı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trafikteki tartışmada eşi ve kızının gözü önünde öldürüldü (3)
        Trafikteki tartışmada eşi ve kızının gözü önünde öldürüldü (3)
        Bakanlıktan otel rezervasyonuna 'milliyet farkı' ücretine inceleme (2)
        Bakanlıktan otel rezervasyonuna 'milliyet farkı' ücretine inceleme (2)
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi