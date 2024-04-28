Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba Stadı
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 46 Fatih Aksoy), Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 59 Novais), Janvier (Dk. 59 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 76 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 68 Sisto), Ahmed Hassan
İstanbulspor: Alp Arda (Dk. 73 Mücahit Serbest), Sambissa (Dk. 73 Baran Vardar), Deli, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk. 85 Demir Mermerci), Ali Yaşar, Duhaney, Vefa Temel (Dk.73 Özcan Şahan), Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou (Dk. 73 Traore)
Goller: Dk. 2 ve 90+3 Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier, Dk. 55 Balkovec, Dk. 67 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Mehmet Yeşil, Dk. 51 Okan Erdoğan, Dk. 53 Duhaney, Dk. 54 Deli (İstanbulspor)
ANTALYA
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