Burdur'da Filistinlilere destek için oturma eylemi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Burdur İHH insani yardım gönüllüsü Osman Yasin Yıldırım, Gazze'nin insanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.

İşgalci İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirten Yıldırım, "Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor." dedi.

Yıldırım, artık öldürülen çocuk, kadın, masum insan sayısını takip edemez hale geldiklerine işaret ederek şöyle konuştu: "Tamamen yıkılmış binlerce evlerle dolu Gazze, yaşanmaz hale getirildi. Gazze'de, Hanyunus'ta, Refah sınırında şu anda on binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşgalci İsrail aylardır Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorladı. Siyonistler şimdi, 'güvenli bölgeler' olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapmaya devam ediyor."