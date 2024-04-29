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        Antalya'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin beton ve demir parçalarına çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:02
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        Antalya'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin beton ve demir parçalarına çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Umut Otgüne'nin (21) kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, Karadayı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan beton ve demir parçalarına çarptı. Yoldan çıkarak devrilen motosikletteki sürücü ile eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne (20) yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü, durumunun ağır olması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Çiftin 2 ay önce evlendiği ve Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde kuaförlük yaptıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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