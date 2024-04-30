Antalya'da elektrik direğine çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beşkeçeli ile Yalçın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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