Finike Kaymakamı Çelik, demirci ve yorgancı esnafıyla bir araya geldi

Ali Sürmeligöz de kaymakam Çelik'in bu ziyaretlerinden memnun olduklarını kaydetti.

Esnaflardan Musa Yamuç da Çelik'e çırak bulmakta zorlandıklarını belirterek, bu konuda destek istedi.

Çelik, mahalledeki demirci ve yorgancı esnafla bir araya geldi. Esnafa bereketli kazançlar dileyen Çelik, vatandaşın taleplerini dinledi.

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