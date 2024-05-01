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        Finike Kaymakamı Çelik, demirci ve yorgancı esnafıyla bir araya geldi

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Turunçova Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:28
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        Finike Kaymakamı Çelik, demirci ve yorgancı esnafıyla bir araya geldi
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        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Turunçova Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

        Çelik, mahalledeki demirci ve yorgancı esnafla bir araya geldi. Esnafa bereketli kazançlar dileyen Çelik, vatandaşın taleplerini dinledi.

        Esnaflardan Musa Yamuç da Çelik'e çırak bulmakta zorlandıklarını belirterek, bu konuda destek istedi.

        Ali Sürmeligöz de kaymakam Çelik'in bu ziyaretlerinden memnun olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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