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        Antalya sahillerinde "cankurtaran dronlar" yaz sezonuna hazır

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da cankurtaranlar, "Cankuş" adlı dronlarla yaz sezonuna hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:08 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:08
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        Antalya sahillerinde "cankurtaran dronlar" yaz sezonuna hazır
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da cankurtaranlar, "Cankuş" adlı dronlarla yaz sezonuna hazırlanıyor.

        Turizm kenti Antalya, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere Alanya'dan Kaş'a kadar tüm sahillerinde yılda yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

        Olası boğulmalara karşı da yüzlerce cankurtaran sahillerde görev alıyor. Antalya sahillerinde son 2 yıldır cankurtaranlar, "Cankuş" adlı dronlardan faydalanıyor.

        Suya düştüğünde herhangi bir zarar görmeyen, saatte ortalama 80 kilometre hız yapan dronlar, bir cankurtaranın 1,5 dakikada gidebildiği yere 8 ila 10 saniye gibi bir sürede ulaşarak, boğulma riski taşıyan kişiye pilotun kontrolünde can simidi bırakıyor. Simide tutunan kişi, cankurtaranın yardımıyla kıyıya çıkarılıyor.

        - "İnsanı kurtarma kabiliyeti daha yüksek"

        Cankuş Arama ve Kurtarma Ekibi Koordinatörü Erdoğan Budak, AA muhabirine, denizde boğulma riski taşıyan insanlara daha fazla yardımcı olabilmek amacıyla teknolojiden faydalanarak dronları kullanmaya başladıklarını söyledi.

        Geçen yıl Kemer'i pilot bölge seçtiklerini ve 10 otelde aktif rol üstlendiklerini anlatan Budak, bu sezon ise yaklaşık 30 otelde görev almayı planladıklarını bildirdi.

        Her yıl onlarca insanın boğulduğunu dile getiren Budak, "Bir yetişkin suda çırpınmaya başladığı andan itibaren 50 saniyelik bir zamanı var. Boğulma riski taşıyan insana yetişebilmek için saniyelerle, saliselerle yarışmak gerekiyor. Bir cankurtaranın 1,5 dakikada yüzerek gittiği yere dronla 8-9 saniyede ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla insanı kurtarma kabiliyeti daha yüksek." dedi.

        Antalya'da valilik, kaymakamlıklar, arama kurtarma ekipleriyle işbirliği içinde hareket ettiklerini belirten Budak, ekip olarak 30 drona sahip olduklarını ancak bu sayıyı daha da artırmayı planladıklarını kaydetti.

        Bir yandan kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını diğer yandan da dron pilotu yetiştirilmesi için eğitimler verdiklerini anlatan Budak, "Dron kullanacak pilotlara ihtiyacımız var, Antalya'daki ve Eskişehir'deki iki üniversite ile iletişime geçtik, insansız hava aracı eğitimlerini artırmalarını talep edip, bu alanda mezun olan öğrencilere bölgelerimizde çalıştırılmak üzere iş garantisi sunduk. Üniversitede bu alanda eğitim gören öğrenciler, burada staj yapıyor, kendi ekipmanlarımızla onlara eğitim veriyoruz. Mezun olduklarında da çalışabiliyorlar." diye konuştu.

        Budak, yaz sezonunun yoğun geçmesi dolayısıyla eğitim faaliyetlerini kış sezonunda gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu ve olası boğulmaların bu imajına zarar verdiğini belirten Budak, "Her yıl yüzlerce boğulma vakasıyla karşılaşıyoruz. Bunun birini bile engelleyebilsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

        "Cankuş" adlı dronların Antalya'daki teleferik kazasında da kullanıldığını belirten Budak, dronlarla havada asılı kalan teleferikteki kişilere su, arama kurtarma ekiplerine telsiz taşındığını söyledi.

        - "Dronla daha hızlı müdahale yapabiliyoruz"

        Cankurtaran pilot Ferit Mammadov, cankurtaranın vakayı gördüğü anda düdük çalıp, dron pilotunu yönlendirdiğini söyledi.

        Cankurtaranın da vakaya yönelik yüzmeye başladığını anlatan Mammadov, "Dronla vakaya ulaşıyoruz, can simidi bırakıyoruz, aynı zamanda görüntü de alıyoruz. Simide tutunan kişi, rahatlıyor. Cankurtaran da gelip kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıyor. Dronla daha hızlı müdahale yapabiliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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