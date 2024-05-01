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        Antalya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:18
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        Antalya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Habipler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alevleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndüren itfaiye ekipleri, evde 1 kişinin cesediyle karşılaştı.

        Polis ekipleri cesedin ev sahibi Birol Emeksiz'e (76) ait olduğunu tespit etti.

        Yalnız yaşadığı öğrenilen Emeksiz'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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