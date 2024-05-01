Jandarma Astsubay Çavuş Şen'in naaşı Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, bazı milletvekilleri, parti il başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba İsmail Şen de oğlunun tabutuna sarılarak, "Vatan için kara kuzumu toprağa verdim. Kuzum, güzel çocuğum." diyerek ağıt yattı.

Şehidin annesi Ayşe, babası İsmail Şen, iki kız kardeşi ile yakınları gözyaşı döktü. "Doyamadım bebeğim, daha çocuktun yavrum" diyerek ağlayan şehit annesini kadın subaylar teskin etti.

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