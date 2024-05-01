Antalya'daki motosiklet kazasında yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti

29 Nisan'da Umut Otgüne'nin kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, Karadayı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan beton ve demir parçalarına çarpıp yoldan çıkarak devrilmiş, Umut Otgüne ile beraberindeki eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne yaralanmıştı.

Çiftin 2 ay önce evlendiği ve Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otelde kuaförlük yaptıkları öğrenildi.

Pazartesi günü kullandığı motosikletin Karadayı Mahallesi'nde yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarparak devrilmesi sonucu yanındaki eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne (20) ile yaralanan ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 21 yaşındaki Umut Otgüne, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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