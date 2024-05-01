Antalya'da Gazipaşa 14. Tarım Fuarı başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki yılda bir düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı, bu yıl 14'üncü kez kapılarını açtı.

Turfanda sebzecilik ve tropikal meyve üretimi ile bilinen Gazipaşa'da açılan fuarda, tarım sektöründeki son teknoloji makine ve ekipmanlar tanıtılacak.

Açılışta konuşan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, fuarın ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ülke tarımının gelişimi ve çiftçilerin kalkınması için fuarların önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Üreticimizin daha iyi koşullarda üretim yapmasını ve doğru tarım yöntemlerini kullanmasını istiyoruz. Bu yıl 14’üncüsünü düzenlediğimiz fuarımızda, yeni tarım teknolojileri ve üretim modelleriyle çiftçimizi buluşturuyoruz. Gazipaşa’mızda yetişen ürünlerin markalaşmasını önemsiyoruz. Biliyoruz ki üretim bizim geleceğimiz." diye konuştu.