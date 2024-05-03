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        Kemer'de motosikletin çarptığı 2 turist, yaralandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde motosikletin çarptığı 2 turist, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:03
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        Kemer'de motosikletin çarptığı 2 turist, yaralandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde motosikletin çarptığı 2 turist, yaralandı.

        Fikri E.'nin kullandığı 05 ADH 192 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu İgor S. ve Sivitlona S.'ye çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 turist, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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