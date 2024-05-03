Kemer'de motosikletin çarptığı 2 turist, yaralandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde motosikletin çarptığı 2 turist, yaralandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde motosikletin çarptığı 2 turist, yaralandı.
Fikri E.'nin kullandığı 05 ADH 192 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu İgor S. ve Sivitlona S.'ye çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 turist, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
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