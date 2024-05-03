Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, belediyenin borçları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, belediyenin hemen ödenmesi gereken yaklaşık 176 milyon lira borcu bulunduğunu ve bunların bir kısmının icralık durumda olduğunu bildirdi.

Kumluca Belediyesi Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı, Avcıoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Kumluca Hayır Vakfına bir asil, Belediye Sosyal Yardım Komisyonuna iki meclis üyesinin seçimi, sözleşmeli personeller adına sendika ile görüşme konusunda belediye başkanına yetki verilmesi, Afet İşleri Müdürlüğü kurulması, açık hava reklamlarının fiyat tarifesinin görüşülmesi ve imar itirazları görüşülerek oy çokluğuyla karara bağlandı.