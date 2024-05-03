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        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, belediyenin borçları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, belediyenin hemen ödenmesi gereken yaklaşık 176 milyon lira borcu bulunduğunu ve bunların bir kısmının icralık durumda olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:22
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        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, belediyenin borçları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi
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        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, belediyenin hemen ödenmesi gereken yaklaşık 176 milyon lira borcu bulunduğunu ve bunların bir kısmının icralık durumda olduğunu bildirdi.

        Kumluca Belediyesi Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı, Avcıoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, Kumluca Hayır Vakfına bir asil, Belediye Sosyal Yardım Komisyonuna iki meclis üyesinin seçimi, sözleşmeli personeller adına sendika ile görüşme konusunda belediye başkanına yetki verilmesi, Afet İşleri Müdürlüğü kurulması, açık hava reklamlarının fiyat tarifesinin görüşülmesi ve imar itirazları görüşülerek oy çokluğuyla karara bağlandı.

        Belediyeye mali kaynak sağlamak amacıyla belediyeye ait taşınmazların satışı konusunda belediye encümenine yetki verilmesine ilişkin maddenin görüşüldüğü sırada Avcıoğlu, belediyenin ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.

        Avcıoğlu, "Belediyenin hali hazırda hemen ödenmesi gereken yaklaşık 176 milyon lira borcu bulunuyor, bunların bir kısmı da icralık durumda." dedi.

        Grup sözcülerinin de konuşmalarının ardından belediyeye ait taşınmazların satışı için belediye encümenine yetki verilmesine ilişkin madde, meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Madde, oy çokluğuyla reddedildi.

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