Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ruhsatsız güzellik merkeziyle ilgili işlem başlatıldı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkeziyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ruhsatsız güzellik merkeziyle ilgili işlem başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkeziyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

        Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezlerine yönelik denetimleri artırdı.

        Sosyal medya üzerinden tespit edilen Kuşkavağı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

        Operasyonda çok sayıda dermapen ucu, mezoterapi solüsyonu ve mezoterapi flakon ürünü ele geçirildi.

        Ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!

        Benzer Haberler

        16,7 milyon turistten 110 milyon geceleme; Almanlar Manavgat, Ruslar Kemer'...
        16,7 milyon turistten 110 milyon geceleme; Almanlar Manavgat, Ruslar Kemer'...
        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, belediyenin borçları hakkında meclis üye...
        Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, belediyenin borçları hakkında meclis üye...
        Kemer'de motosikletin çarptığı 2 turist, yaralandı
        Kemer'de motosikletin çarptığı 2 turist, yaralandı
        Çocuklar için antik kentleri modelliyor
        Çocuklar için antik kentleri modelliyor
        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu
        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu