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        Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:37
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        Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

        Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) yaralandı.

        İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan İ.S, sabaha karşı aynı ilçedeki Atatürk Caddesi'nde yürürken gözaltına alındı.

        Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İ.S'nin, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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