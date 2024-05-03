Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İ.S'nin, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

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