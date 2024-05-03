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        Alanya'da yayaya çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:05
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        Alanya'da yayaya çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Dün serada çalıştıktan sonra evine giden Mine Elmacıoğlu'na (55), yolun karşısına geçerken çarpan otomobil sürücüsü Sabri B. (42), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Dün Sabri B'nin (42) kullandığı 07 ALS 202 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarpmış, Elmacıoğlu hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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