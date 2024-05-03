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        Antalyalı sanayiciler, Çin'de iş insanlarıyla buluştu

        Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayiciler, yeni ihracat kapıları oluşturmak amacıyla Çin'de elektronik, yüksek teknoloji, plastik, kauçuk sektörlerindeki firmaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:24
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        Antalyalı sanayiciler, Çin'de iş insanlarıyla buluştu
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        Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayiciler, yeni ihracat kapıları oluşturmak amacıyla Çin'de elektronik, yüksek teknoloji, plastik, kauçuk sektörlerindeki firmaları ziyaret etti.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Başkanı Ali Bahar önderliğinde 28 bölge sanayicisi, Çin'in Şangay ve Guanco şehirlerine ticari heyet ziyaretinde bulundu.

        Türkiye'nin Şangay Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin'i ziyaret eden heyet, Çin'in sosyal, ekonomik ve politik yapısı hakkında bilgilendirildi. Ardından Şangay Ticaret Ataşeliğine geçen Antalya OSB Heyeti, Türkiye ile Çin arasında kurulabilecek ticaret potansiyeli hakkında görüşme gerçekleştirdi.

        Çin'in önde gelen firma yetkilileriyle bir araya gelen heyet, başta elektronik ve yüksek teknoloji ürünleri olmak üzere ithalat ve ihracatı yapılacak ürünler hakkında bilgi aldı. Şangay'da 7 binden fazla yapay zeka mühendisi ve bilim insanının çalıştığı Zhangjiang Yapay Zeka Bilim Parkı'nı ziyaret eden heyet, bilim parkı yetkilileriyle toplantı yaptı, merkezde sergilenen 140'tan fazla gelişmiş yapay zeka ürününü inceledi.

        Kentte plastik ve kauçuk teknolojileri alanında Chinaplas Fuarını ziyaret eden heyet, Şangay Plastik Endüstrisi Derneği yetkilileri bir araya geldi. Şangay'dan Guanco'ya geçen bölge sanayicileri, bu yıl 135'incisi düzenlenen Canton Fuarını ziyaret ederek, her sektörden ithal ve ihraç ürünlerini inceleyip, yeni bağlantılar kurdu.

        Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Büyüme ve gelişmenin olmazsa olmazı yeni modelleri, yeni endüstrileri ve sektörün yeni dinamiklerini yerinde gözlemlediklerini aktaran Bahar, şunları kaydetti:

        "Üretim faaliyetlerimize adapte edebileceğimiz yenilikleri incelemek açısından Çin, potansiyeli oldukça yüksek bir destinasyondur. Çin'in artan gelir düzeyi, kaliteli ürünlere eğilimin her geçen gün artması, üretim kapasitesi, nüfus yoğunluğu, dünya ticaretindeki payı ve Kuşak-Yol Projesi dikkate alındığında ihracatçılarımızın biran önce entegre olması gereken bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'yi her zaman Çin'in en önemli ortaklarından biri olarak görüyoruz. Programımız kapsamında işbirliği potansiyeli yüksek yatırım alanları, lojistik çözümler, üretim hatlarımıza adapte edebileceğimiz yenilikler, ihracat engelimiz olan ürünlerle ilgili üretilebilecek çözümler konularında verimli görüşmeler gerçekleştirdik."

        Bahar, Chinaplas ve Canton fuarlarında da hammadde ve ürünlerin nokta atışı tedarikçileriyle önemli görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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