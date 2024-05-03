Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonun son "Tosca" operasını sahneleyecek

Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi Burak Pektaş, "Scarpia"yı Serhat Konukman, "Angelotti"yi Alaaddin Ataseven, "Sagrestano"yu Onur Alpaslan, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı ve "Sciarrone" rolünü Yusuf Yıldız canlandıracak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezonun son "Tosca" operası temsili, 4 Mayıs saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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