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        Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonun son "Tosca" operasını sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:38
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonun son "Tosca" operasını sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezonun son "Tosca" operası temsili, 4 Mayıs saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelenecek eserin orkestrasını, ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

        Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi Burak Pektaş, "Scarpia"yı Serhat Konukman, "Angelotti"yi Alaaddin Ataseven, "Sagrestano"yu Onur Alpaslan, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı ve "Sciarrone" rolünü Yusuf Yıldız canlandıracak.

        Antalya DOB Koro şefliğini Mahir Seyrek'in ve Çocuk Korosu şefliğini Sinem Ulusoy'un üstlendiği eserin Başkemancısı Fahrettin Arda olacak.

        Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

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