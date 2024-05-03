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        Antalya ve çevre illerde "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Antalya, Muğla, Isparta ile Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:48
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        Antalya ve çevre illerde "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Antalya, Muğla, Isparta ile Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi çevresindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, yangına sebebiyet verebilecek atıklar toplandı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, kampanya ile orman yangınlarına karşı bilinç oluşturmanın hedeflendiğini söyledi.

        Bu bilinci kazanmanın önemine değinen Şahin, "Bu bilinç zümrüt yeşili ormanlarımızı koruma, muhafaza etme ve ülkemizi daha da yeşil hale getirme bilincidir. Bu bilinci öncelikle çocuklarımıza vereceğiz. Ormanlar aslında bir filtre. Hem havayı hem de toprağı bir filtre gibi temizliyor. Çöplerle ormanı kirlettiğinizde öncelikle bu filtre vazifesini engelliyorsunuz. Plastik, cam gibi bazı çöpler, yanıcı maddeler yangına da sebebiyet veriyor." diye konuştu.

        Şahin, bu kapsamda ormanların, yol kenarlarının temiz tutulması için her arabada birer çöp poşeti bulunması gerektiğini, ormanlık alanlarda yapılan piknik, yürüyüş gibi aktiviteler esnasında da atıkların çevreye atılmaması gerektiğinin altını çizdi.

        Plastiklerin doğada çözülmediğini dile getiren Şahin, "Plastik doğada yüzlerce yıl yaşıyor. Hayvanlara, bitkilere zarar veriyor. Plastiğin hepimize zararı var. Yiyeceklerimize, içeceklerimize bulaşıyor. O yüzden çok dikkatli olmamız ve geri dönüşüme önem vermemiz gerekiyor. Bu etkinliğinde bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah çocuklarımızın bilinci arttıkça ülkemizin orman varlığı da artacaktır. " ifadelerini kullandı.

        Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise sıcaklık değerlerinin artmasıyla, orman yangınlarıyla mücadele dönemine yaklaşıldığını anlattı.

        Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Dikici, "Antalya'nın yüzde 57'si orman. Hemen hemen bütün tarlalarla, imar alanlarıyla ormancı olarak komşuyuz. Yangınlarımızın bir çoğu da mutlaka komşularımızın yaptığı dikkatsizlikten, anız yakmadan, herhangi bir ateş yakıp söndürememeden, tarla temizliğinden, ormana sirayet eden yangınlardan oluşuyor. Bunları engellememiz lazım. Bunu da hep beraber yapacağız." diye konuştu.

        Manavgat ilçesinde 2021 yılında çıkan ve 59 köyün etkilendiği orman yangının izlerini hala silmeye çalıştıklarını vurgulayan Dikici, orman yangınlarıyla ancak topyekun mücadele ile başarıya ulaşılabileceğinin altını çizdi.

        Son dönemlerde özellikle yol kenarlarında oluşan kirliliğin arttığına değinen Dikici, bunların hem yangına hem de kirliliğe neden olduğunu sözlerine ekledi.

        - Muğla

        Muğla'nın Ula ilçesi Gülağzı mevkisinde düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Programda konuşma yapan Yumaklı, daha sonra beraberindekilerle ormanlık alana girerek burada kara yolundan ormana atılan çöpleri temizledi.

        Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok sayıda protokol üyesi ve öğrenciler katıldı.

        Muğla'nın diğer ilçelerinde de program kapsamında öğrenciler ve gönüllülerle ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

        - Isparta

        Isparta'da da 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Ormanı'nda etkinlik düzenlendi. Isparta Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri, ormana atılan çöpleri topladı.

        Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin çevre bilinci oluşturmak ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Çevreye atılan plastik, cam gibi maddelerin kuraklığın etkisiyle artan hava sıcaklığıyla orman yangınlarına neden olabileceğini belirten Baruş, şunları söyledi:

        "İnsan kaynaklı olarak yol kenarlarında özellikle sönmemiş sigara atılması neticesinde orman yangınlarının çıktığını hepimiz biliyoruz. Isparta olarak yüz ölçümümüzün yaklaşık yüzde 50'si kadar orman varlığımız var. Ormanlarımızı büyük bir hassasiyetle koruyarak neşesinden, cıvıltısından, gölgesinden yararlandığımız ormanlarımızı canımız bilerek, kesinlikle orman içerisine atıp çöp bırakmamalıyız. Bu yıl yağış rejiminin düzensiz seyretmesi, yağış miktarının azalması neticesinde önümüzde zorlu bir yaz bizleri bekliyor."

        - Burdur

        Burdur Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Türker Öksüz ve beraberindeki öğretmen ve öğrenciler, ormanda yangına sebebiyet verebilecek kuru dal, kozalak, cam ve plastik atık gibi maddelerin toplayarak çevre temizliği yaptı.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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