Kemer'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ormanların korunması ve yeni neslin bilinçlendirilmesi amacıyla ormanda temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ormanda bırakılan atıkların hem çevre kirliliğine hem de havanın ısınmasıyla yangınlara neden olabildiğini anlatan Solmaz, "Herhangi bir orman yangını olduğunda yanan ağaç sayısı veya içindeki herhangi bir canlının yok olması karşısında ciddi üzüntü yaşıyoruz. Antalya bölgesi orman yönünden çok zengin bir bölge ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluk daha da artıyor. Bu çalışmayla üzerimize düşen sorumluluğu azda olsa yerine getiriyoruz." diye konuştu.