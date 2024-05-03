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        Kemer'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:09
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        Kemer'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ahmet Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ormanların korunması ve yeni neslin bilinçlendirilmesi amacıyla ormanda temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ormanda bırakılan atıkların hem çevre kirliliğine hem de havanın ısınmasıyla yangınlara neden olabildiğini anlatan Solmaz, "Herhangi bir orman yangını olduğunda yanan ağaç sayısı veya içindeki herhangi bir canlının yok olması karşısında ciddi üzüntü yaşıyoruz. Antalya bölgesi orman yönünden çok zengin bir bölge ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluk daha da artıyor. Bu çalışmayla üzerimize düşen sorumluluğu azda olsa yerine getiriyoruz." diye konuştu.

        Kemer Orman İşletme Şefi Ali Karaca da orman yangınlarının büyük bir bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, insanlara daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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