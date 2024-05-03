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        Antalya'da iki ailenin yüzü karaciğer nakil operasyonlarıyla güldü

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde oğuldan babaya, anneden oğula gerçekleştirilen karaciğer nakil operasyonları, iki aileyi sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:27
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        Antalya'da iki ailenin yüzü karaciğer nakil operasyonlarıyla güldü
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        Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde oğuldan babaya, anneden oğula gerçekleştirilen karaciğer nakil operasyonları, iki aileyi sevindirdi.

        Akdeniz Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 4 ay önce Hepatit B hastası olduğunu öğrenen ve mide kanaması geçiren Cahit Çiğdem Gül'e karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Babası için donör adayı olan oğlu Burak Çiğdem Gül'ün testleri uyumlu çıktı.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Gül'e oğlu Gül'ün karaciğerinden alınan parça başarıyla nakledildi. Sağlığına kavuşan baba Gül, taburcu olacağı günü bekliyor.

        Oğluna ve ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Gül, organ bağışı çağrısında bulundu.

        Burak Çiğdem Gül de bir hayatı kurtarmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Organ nakli konusunda biz de buraya düşmeden önce çok bilgili değildik. Başımıza gelince anladık. Organlarımız biz ölünce toprak olmasın, insanlara umut olsun, can olsun." ifadesini kullandı.

        - 10 yaşındaki Yavaşlar, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu

        Diğer operasyonda ise 10 yaşındaki Celal Selim Yavaşlar, annesi Nazire Yavaşlar'ın karaciğerinden alınan parçanın nakledilmesiyle ikinci kez dünyaya geldi.

        3 yaşından itibaren Wilson hastalığı nedeniyle karaciğerinde bakır biriken ve karaciğer yetmezliği çeken Yavaşlar için annesi Nazire Yavaşlar donör adayı oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla anne Yavaşlar'dan alınan parça, küçük Yavaşlar'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Celal Selim Yavaşlar, bir an önce okula gitmenin hayalini kuruyor.

        Celal Selim Yavaşlar'ın babası Ramazan Yavaşlar, oğlunun küçüklüğünden itibaren zor günler yaşadığını, şimdi ise iyi olduğunu belirterek, "Organ bağışından kaçmayalım, yardımcı olalım. Mücadelemizi gösterelim. Herkesi organ bağışına davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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