Alanya'da trafikte sopalı saldırı cep telefonu kamerasında

Görüntülerde, F.S'nin sopayla servis aracının camını kırması ve vatandaşların onu engellemeye çalışması yer alıyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda baba ve oğlu gözaltına aldı.

Dinek Mahallesi'nde bir lisenin öğrencilerini taşıyan henüz ismi öğrenilemeyen okul servisinin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

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